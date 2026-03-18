Суд арестовал соучастницу убийства, совершенного под влиянием мошенников

сегодня в 14:11

Никулинский районный суд Москвы арестовал обвиняемую в покушении на убийство бизнесвумен. Преступление было совершено в столице под влиянием телефонных мошенников, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

20-летней москвичке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пункту «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

13 марта на северо-западе Москвы мошенник обманул несовершеннолетнюю школьницу и проник в квартиру, после чего вскрыл сейф и убил мать девочки. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. В ходе допроса футболист заявил, что действовал по указанию телефонных мошенников.

Кроме того, силовики задержали соучастницу 20-летнего футболиста, который убил бизнес-леди в столичном районе Строгино.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.