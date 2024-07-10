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Суд арестовал ректора БФУ им Канта Федорова до 8 сентября по делу о растрате

Ленинградский районный суд Калининграда до 8 сентября отправил в СИЗО ректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта Александра Федорова, сообщает РИА Новости .

Ректора и его заместителя Елену Мялкину подозревают в получении взятки в размере 18 млн рублей.

По данным следствия, с февраля 2022 года по июнь 2024 года подозреваемые, используя служебное положение, разработали схему выплат своим подчиненным, с помощью которой им удалось присвоить крупную сумму денег.

Ректора БФУ им. Канта в Калининграде задержали накануне по подозрению в получении взятки. Александр Федоров управлял учебным заведением на протяжении 5 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по факту присвоения и растраты денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.