Стала известна точная сумма взятки, полученная ректором БФУ им Канта

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СК: ректор БФУ им Канта и его заместитель могли получить 18 млн рублей взятки

Ректора Балтийского федерального университета им. Канта Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину подозревают в получении взятки в размере 18 млн рублей, сообщает пресс-служба СК России.

На фигурантов возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

Подозреваемым удалось присвоить более 18 млн рублей по разработанной ими схеме выплаты денежных поощрений своим подчиненным. Незаконная схема работала с февраля 2022 года по июнь 2024 года.

В основу решения о возбуждении дела легли материалы оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

Сейчас выполняется комплекс следственных действий для выявления всех обстоятельств преступления и закрепления доказательной базы.

Ранее стало известно о задержании Федорова. Следователи проводят оперативные мероприятия на месте преступления.