Ректора Балтийского федерального университета задержали за взятку в 700 тыс руб

сегодня в 14:00

Задержан ректор Балтийского федерального университета в Калининграде Александр Федоров, его подозревают в получении взятки, сообщает SHOT .

По предварительным данным, Федоров мог получить взятку в размере около 700 тыс. рублей.

Следователи проводят оперативные мероприятия на месте преступления.

Федоров управлял учебным заведением на протяжении 5 лет. Он имеет несколько почетных званий и наград.