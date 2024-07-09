Ректора Балтийского федерального университета задержали за взятку в 700 тыс руб
Ректор Балтийского федерального университета Федоров задержан за взятку
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Задержан ректор Балтийского федерального университета в Калининграде Александр Федоров, его подозревают в получении взятки, сообщает SHOT.
По предварительным данным, Федоров мог получить взятку в размере около 700 тыс. рублей.
Следователи проводят оперативные мероприятия на месте преступления.
Федоров управлял учебным заведением на протяжении 5 лет. Он имеет несколько почетных званий и наград.