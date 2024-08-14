Суд арестовал пьяного водителя, сбившего женщину с ребенком в Подольске

В Подольске суд до 10 сентября заключил под стражу 44-летнего пьяного водителя, который сбил женщину и ее двухлетнего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Вечером 11 августа пьяный мужчина за рулем «Лады» снес женщину с ребенком во дворе дома в Подольске. Малыш получил сотрясение, а его мать — черепно-мозговую травму и ушиб бедра.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Выяснилось, что фигурант уже был лишен водительских прав и оштрафован за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Также мужчина не имеет регистрации на территории РФ и официально не работает.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном.