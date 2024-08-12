сегодня в 15:32

Дело завели на пьяного водителя, сбившего женщину с ребенком в Подольске

Следствие возбудило уголовное дело из-за наезда на женщину и ее двухлетнего ребенка в Подмосковье. За рулем был пьяный водитель, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

Ранее стало известно, что мужчина снес женщину с ребенком во дворе дома Подольска. Малыш получил сотрясение, а его мать — черепно-мозговую травму и ушиб бедра.

Установлено, что ДТП произошло 11 августа около 18:00. За рулем машины находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Следствие устанавливает все детали аварии.

Пострадавшие находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.