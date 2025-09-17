Субботник в усадьбе Горенки пройдет в Балашихе

Общегородской субботник пройдет в усадьбе Горенки 21 сентября. Принять участие в мероприятии смогут все желающие жители и гости городского округа Балашиха, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе акции планируется навести порядок на территории исторического парка: участники уберут мусор, сухие ветки и опавшую листву. Субботник станет не только вкладом в благоустройство города, но и возможностью познакомиться с историческим наследием Балашихи — после завершения работ для всех участников проведут бесплатную экскурсию по усадьбе.

Сбор в 10:00 у входа в усадьбу по адресу: шоссе Энтузиастов, 6, корпус 8.

Усадьба Горенки — одна из самых больших в Подмосковья. Раньше в ней жили именитые дворяне. А потом в ней располагались бумажная фабрика, исполком, госпиталь, детский дом и областной санаторий. С 2022 года усадьбу начали восстанавливать, возвращая ей былое величие. Во Дворце реставрационные работы почти завершены, здесь проводят экскурсии. Можно увидеть, как выглядели когда-то золотой зал, мраморная гостиная, уникальная лестница.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.