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Студенты Подмосковья поучаствовали в олимпиаде по ОБЖ

14 мая на базе Луховицкого аграрно-промышленного техникума состоялась региональная олимпиада по основам безопасности и защите Родины, посвященная 80-летию Победы и 85-летию системы СПО. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Студенты из 9 учреждений СПО Московской области соревновались в специальной подготовке, которая включала теоретический этап, практический этап, определяющий уровень подготовки в оказании первой доврачебной помощи, и полевой этап, показавший умения действовать в чрезвычайных ситуациях.

По итогам олимпиады места распределились следующим образом: 1 место — Петров Сергей из Луховицкого аграрно-промышленного техникума, 2 место — Осокин Сергей из Раменского колледжа, 3 место — Ломако Леонид из Воскресенского колледжа.

Олимпиада способствовала повышению мотивации к освоению дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины», патриотическому воспитанию молодежи, популяризации системы СПО в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.