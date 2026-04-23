Студенты МГИМО в Одинцовском округе написали экодиктант

Студенты Одинцовского кампуса МГИМО 23 апреля приняли участие в Международном экологическом диктанте. Более 40 человек проверили знания по теме экологического благополучия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В диктанте участвовали свыше 40 обучающихся кампуса. Им предстояло ответить на 25 вопросов, к которым прилагались видеоролики от экологов, блогеров и партнеров проекта.

Задания охватывали экологические вызовы для Арктики, изменение климата, роль общества в защите природы и рациональное использование природных ресурсов. По словам студентов, участие в подобных инициативах помогает формировать ответственное отношение к окружающей среде и применять экологические принципы в повседневной жизни.

Кроме того, 22 апреля студентов Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО-Одинцово Владимира Будуева, Виталия Липатова и Владимира Бондаря наградили благодарственными письмами Государственной думы. Их отметили за активную военно-патриотическую работу и регулярную гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.