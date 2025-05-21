Студенты авиационного техникума Луховиц приняли участие в акции «Вальс Победы»

В этом году акция объединила 348 студентов образовательных организаций среднего профессионального образования нашего региона. В мероприятии от Луховицкого авиационного техникума принимали участие студенты Долматов Александр и Русакова Елена. Подготовила пару к выступлению преподаватель Вероника Алексеева.

«Подготовка была нелегкой. В марте мы с Еленой и Александром ездили репетировать в Корпоративный университет развития образования, затем в течение двух месяцев я готовила нашу пару к выступлению. Всего колледжи и техникумы привезли для участия в акции около 140 пар. Мы выступали перед участниками Великой Отечественной войны и «детьми войны», живыми свидетелями нашей истории, а также участниками СВО. Мои подопечные не подвели и выступили на высоком уровне», — сказала Вероника Анатольевна.

Помимо хореографической части программа акции включала торжественное открытие с участием представителей Московской областной Думы, совета ветеранов и министерства образования Московской области, концертные номера студенческих коллективов.

«Акция «Вальс Победы» — значимый элемент воспитательной работы в колледжах и техникумах Подмосковья. Она помогает студентам прочувствовать сопричастность к судьбе страны, гордость за ее героическое прошлое и укрепляет связь поколений», — добавили в ведомства.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.