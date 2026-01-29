Студент из Егорьевска помогает пожилым убирать снег во дворах

Максим Захаров учится на втором курсе Егорьевского техникума и мечтает стать поваром. После занятий и практики в школьной столовой он присоединяется к волонтерской команде, чтобы помогать пожилым жителям Егорьевска убирать снег.

Максим возглавляет «снежный десант» — группу из восьми волонтеров, которые бесплатно очищают дворы пенсионеров, ветеранов и участников СВО. Заявки на помощь поступают через специалистов молодежного центра «Маяк», после чего команда договаривается о встрече и выезжает по адресам. За день волонтеры успевают расчистить два-три двора.

Максим рассказал, что вступил в движение «Волонтеры Подмосковья» четыре года назад. Он отметил, что для него важно поддерживать пожилых людей, которые часто не могут самостоятельно выйти из дома зимой. Волонтеры получают лопаты на месте и добираются до адресатов пешком, на автобусе или такси.

В планах у Максима — расширить команду и увеличить количество заявок, а также начать помогать медицинским учреждениям. Заявки на уборку снега принимаются по телефону +7 (49640) 6-97-27 или по адресу: второй микрорайон, дом 25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.