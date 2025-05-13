Строительство ФОКа с бассейном в Щелково завершится в 2026 году

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым доложил, что строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Монино завершится в 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

ФОК будет оснащен бассейном на шесть дорожек. Здание разместится на площади почти в 2,5 тыс. кв. м. Продолжается и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры.

На данный момент работы завершены на 27 объектах, продолжаются до 2027 года еще на трех — стадионы «Локомотив» в Монино, «Труд» в поселке Фряново, им. Н. Н. Озерова в городе Щелково.

Также по губернаторской программе «Открытый стадион» жители могут бесплатно тренироваться на 13 школьных площадках. В этом году добавятся еще две — в СОШ № 3 и Гимназии № 2.

Ранее Воробьев напоминал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.