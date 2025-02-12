Строительство детсада в подмосковном Нахабино завершится в августе

Строительство детского сада в Нахабино завершится в августе 2025 года. Дошкольное учреждение, которое сможет принять 196 малышей из ЖК «Малина», сейчас активно строится. На данный момент готовность важного социального объекта составляет 25%, сообщает пресс-служба администрации округа Красногорск.

Сейчас проводятся монолитные работы в надземной части здания и каменная кладка стен.

Площадь двухэтажного здания, строительство которого началось в июле 2024 года, составит около 3 тысяч квадратных метров. В здании будут размещены восемь групповых ячеек с раздевалками, игровыми и обеденными зонами, спальнями и санитарными комнатами, а также спортивный и музыкальный залы. На территории детского сада обустроят современные игровые и спортивные площадки.

Сроки планового завершения строительства столь долгожданного объекта дошкольного образования — август 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.