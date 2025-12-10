Стоматолог провела лекцию о вреде курения для зубов в Красногорске 9 декабря

День безопасности и профилактики правонарушений прошел 9 декабря в образовательном центре имени Косыгина в поселке Архангельское Красногорска, где школьникам рассказали о вреде курения для здоровья зубов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательном центре имени Косыгина в поселке Архангельское Красногорска 9 декабря состоялся День безопасности и профилактики правонарушений. В рамках мероприятия стоматологическая медицинская сестра, гигиенист врачебной амбулатории «Архангельское» Светлана Хоменко провела для школьников лекцию о гигиене полости рта.

Специалист объяснила, как правильно ухаживать за зубами, чтобы сохранить их здоровье, а также подробно рассказала о негативном влиянии курения на состояние зубной эмали. Исполняющая обязанности заведующей Архангельской врачебной амбулаторией Вера Багирь отметила, что такие встречи со специалистами помогают профилактике вредных привычек среди молодежи.

Тематические дни безопасности и профилактики правонарушений регулярно проходят в образовательных учреждениях Красногорска. На них школьники встречаются с сотрудниками правоохранительных органов и медиками, которые рассказывают о последствиях опасных привычек и поступков.

