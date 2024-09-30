Столичный суд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей

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Discord отказался удалять материалы, связанные с ЛГБТ*, и получил штраф

Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Discord за отказ удалять запрещенную на территории России информацию. Теперь Роскомнадзор может заблокировать платформу, сообщает Постньюс .

Суд признал, что платформа нарушила ст. 13.50, ч. 2 КоАП РФ, связанную с неисполнением обязательств владельца социальной сети, и вынес решение о наложении штрафа. Его размер составил 3,5 млн рублей.

Дело против Discord было запущено после отказа платформы удалить контент, связанный с ЛГБТ*.

В июле 2023 года данный сервис уже штрафовали за наличие эротического контента с участием несовершеннолетних. Тогда Discord был обязан выплатить 6 млн рублей. После постановления Таганского суда Роскомнадзор официально имеет право заблокировать Discord на территории России.

*ЛГБТ – общественное движение, признанное экстремистским, запрещено на территории РФ