Столичные школьники отпраздновали День воссоединения Крыма с Россией

Столичные школьники узнали больше об истории Крыма, приняли участие в творческих мастер-классах, на которых осваивали технику Севастопольской росписи.

Ребята рисовали пейзажи и достопримечательности Крыма, делились рассказами о них. Чаще всего дети изображали такие места, как гора Карадаг, Генуэзская крепость, «Ласточкино гнездо», озеро Сасык-Сиваш.

«Я учусь в художественной школе и несколько раз был в Крыму, поэтому мне очень хотелось изобразить красоты тех мест и показать ребятам. Я нарисовал пять пейзажей, на одном из которых бухта Ласпи. Надеюсь, смотря на них, мои одноклассники и друзья захотят узнать больше о Крыме и посетить это удивительное место», — рассказал Александр Беев, десятиклассник школы № 1583 имени К. А. Керимова.

В столичных школах прошли образовательные и познавательные мероприятия, посвященные празднику. Концерты, выставки рисунков и поделок, творческие мастер-классы, викторины и конкурсы объединили школьников всех возрастов.

Также активисты Движения Первых Москвы создавали уникальные маршруты для путешествия по местам Крыма и рассказывали о них сверстникам. Впечатления о прошедших мероприятиях и фотографии школьники выкладывали в социальных сетях.