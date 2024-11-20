Стоимость выступления Витаса снизилась почти на 2 млн рублей

Цена на выступление 45-летнего певца Виталия Грачева, более известного как Витас, снизилась почти на 2 млн рублей. Однако райдер артиста никак не изменился, сообщает SHOT .

Особенно Витас популярен в Китае, однако готов выступить на новогодних корпоративах в России. За шоу-программу артист просит 3,5 млн рублей, хотя еще месяц назад его выступление оценивали в 5,3 млн рублей.

Райдер Грачева остался прежним. Исполнитель требует в гримерку шесть бутылок негазированной воды, кофе, чай, сахар, сливки, шоколад и фрукты. Важное условие — не должно быть никакого алкоголя, а также световых и лазерных установок. Это оборудование привело к тому, что певцу потребовалась операция, чтобы не ослепнуть.

У Витаса в этом году произошло отслоение сетчатки глаз, что могло привести к слепоте в случае отсутствия хирургического вмешательства. В результате артиста спасли российские доктора.