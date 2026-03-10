Ставропольский священник застрял в Кении из-за закрытого неба

Иерей Альвиан Тхелидзе не смог вылететь из Найроби в июле 2024 года

Иерей Альвиан Тхелидзе из Ставропольского края не смог вылететь из Найроби из-за закрытого неба над ОАЭ и остался без денег на новый билет, сообщает «Победа 26» .

В июле 2024 года священник должен был вернуться домой рейсом с пересадкой в ОАЭ. В аэропорту Найроби выяснилось, что билет аннулирован. В это время Иран наносил удары по американским базам в Катаре, и воздушное пространство над Эмиратами закрыли.

Вернуть деньги за билет не удалось: российские банковские карты за границей не обслуживались, связаться с оператором также не получилось. Средства на новый перелет собрали подписчики и телеканал «Спас» после прямого эфира.

За день до вылета глава местного отделения байкеров «Ночные волки» Адам предупредил о возможных беспорядках в столице. Утром в Найроби начались протесты: демонстранты жгли покрышки и строили баррикады, полиция применила оружие.

По словам иерея, Адам вывез его из центра города на пикапе до перекрытия дорог и помог избежать столкновения с мародерами. Священник успел добраться до аэропорта и вылететь домой.

