Стало известно, сколько россиян верят в гороскопы и лунный календарь

Социальная сеть «Одноклассники» провела социологическое исследование среди жителей России, чтобы выяснить их отношение к гороскопам, лунным календарям и прогнозам погоды. В преддверии новогодних праздников, когда заинтересованность в подобного рода контенте возрастает, в OK выяснили, насколько пользователи доверяют предсказаниям, с какой периодичностью ими интересуются и принимают ли их во внимание при планировании своей жизни.

Лунный календарь

Результаты показали, что половина россиян (50%) допускает влияние лунных фаз на свою жизнь, причем данная точка зрения более распространена среди женщин и людей пенсионного возраста (старше 65 лет). Более трети россиян (свыше 35%) регулярно или время от времени прибегают к лунному календарю. Примечательно, что наибольший интерес к нему проявляют респонденты старше 65 лет.

На вопрос о мотивах обращения к лунному календарю участники опроса указали, что используют его для садоводства и ухода за растениями (44%). Каждый третий (35%) россиянин обращается к лунному календарю просто из любопытства. В числе популярных причин также назван контроль самочувствия (21%).

Гороскопы

Половина опрошенных россиян верит в гороскопы. Каждый десятый респондент читает гороскопы ежедневно, а еще 50% делают это эпизодически. Большинство читающих гороскопы (59%) утверждают, что их прогнозы зачастую сбываются. 28% пользователей не обращают внимания на совпадения, и эта доля выше среди представителей старшего поколения.

Наиболее востребованные темы предсказаний: прогнозы на удачу (26%), представляющие больший интерес для женщин, и на здоровье (23%), вызывающие более сильный интерес у мужчин. На вопрос о том, зачем россияне читают гороскопы, респонденты ответили, что им любопытно сравнивать прогнозы с реальностью (42%). Также опрошенные указали, что читают их для развлечения и улучшения настроения (28%). Пожилые люди чаще читают гороскопы по привычке, а респонденты до 44 лет — чтобы помочь себе в принятии решений.

Прогнозы магнитных бурь

Любопытно, что 18% пользователей также ежедневно отслеживают прогнозы геомагнитной активности и учитывают их в своей повседневной жизни. Женщины демонстрируют более высокую вовлеченность (20% против 12% у мужчин), также повышенный интерес к прогнозам магнитных бурь проявляют люди старше 65 лет (23%).

