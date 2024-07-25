Стало известно, сколько продлятся новогодние праздники

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Минтруд: новогодние выходные в России продлятся с 29 декабря по 8 января

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что предстоящие новогодние выходные в России пройдут с 29 декабря по 8 января 2025 года, сообщает ТАСС .

«В 2025 году субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Таким образом новогодние каникулы 2024–2025 года продлятся 11 дней», — сказал Котяков.

Министр добавил, что в следующем году новогодние каникулы начнутся 31 декабря.

Ранее Министр труда и социальной защиты РФ сообщил, что с 1 января 2025 года в России изменится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он составит 22 440 рублей (+16,6%).