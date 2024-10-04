Стало известно расписание выходных и праздничных дней в 2025 году

Правительство РФ: Мишустин подписал постановление о выходных в 2025 году

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении выходных и праздничных дней в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба государственного органа власти.

В 2025 году 4 и 5 января перенесут на 2 мая и 31 декабря. Такое решение принято, поскольку даты выпадают на субботу и воскресенье.

Нерабочие дни перенесут с 23 февраля на 8 мая, с 8 марта на 13 июня, с 1 ноября на 3 ноября. Новогодние каникулы будут 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го.

Нерабочие дни: 22-23 февраля, 8-9 марта, 1-4 мая, 8-11 мая, 12-15 июня, 2-4 ноября.