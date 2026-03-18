Стало известно, почему Мурманск остался без радио

В Мурманске радиостанция « Большое Радио » на несколько суток лишилась вещания из-за пули, пробившей кабель передатчика. Эфир восстановили вечером 15 марта, сообщает « Большое Радио ».

Утром 12 марта в редакции сработал «детектор тишины»: на частоте 106.9 FM вместо музыки появился шум. При этом в интернете и по области вещание продолжалось, что указывало на проблему с городским передатчиком.

«Когда я увидел звонок от коллег в 8 утра, сразу понял, что-то сломалось. Было понятно, что проблема с передатчиком», — рассказал руководитель технической службы Алексей.

На радиовышке высотой более 20 метров специалисты не нашли внешних повреждений. Однако инженер Владимир обнаружил между фидером и металлической стойкой пулю длиной чуть больше сантиметра — она пробила толстую оплетку кабеля. Неподалеку находится стрелковый клуб, но попасть в кабель практически невозможно.

Поврежденный участок — более 20 метров — заменили, однако вскоре выяснилось, что в районе произошло отключение электричества из-за возгорания у подрядчика. Без питания остались и другие радиостанции.

«Это ситуация, когда решение не зависит от тебя», — сообщил директор «Большого Радио» Алексей Ганеев.

Электроснабжение восстановили вечером 15 марта. В 21:30 на 106.9 FM снова зазвучала музыка, а с утра понедельника вернулись программы. Все это время радиостанция продолжала работать для слушателей в интернете и других городах области.

