Стало известно, почему мигранты из Индии пока не сменили таджикистанцев

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что массовому приезду индийских и пакистанских строителей в Россию мешают статьи законодательства и требования к владению русским языком, сообщает «ФедералПресс» .

«Акцент сейчас на индусов, потому что это в принципе основной рынок труда в мире, и в стройке в том числе. 300 млн жителей Индии работает за границей — это две Российских Федерации. Но наше законодательство устанавливает очень жесткие требования: знание русского языка, срок рабочих виз», — прокомментировал Глушков.

Президент НОСТРОЙ добавил что, если государство ограничит поток рабочей силы из Таджикистана и Узбекистана, строителям необходимо будет искать новые рынки труда. На сегодняшний день отечественная отрасль строительства не сможет обойтись без привлечения иностранной рабочей силы, уверен эксперт.

При этом, по мнению Глушкова, еще могут быть найдены компромиссы, которые смогли бы решить эту проблему и позволили бы пускать в страну мигрантов из Южной Азии. Как пример он привел сотрудничество с КНДР — северокорейские строители уже активно работают на стройках в России, утверждает эксперт.

Между тем в Нижегородской области приостановлена выдача патентов, позволяющих иностранным гражданам из стран с безвизовым режимом заниматься трудовой деятельностью.