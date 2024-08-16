Стало известно, на сколько Мишустин поднял зарплаты учителям и медикам

сегодня в 13:32

С 1 октября 2024 года зарплаты работников федеральных государственных учреждений повысят на 5,1%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Жалованье вырастет у гражданского персонала силовых ведомств, таких как Росгвардия, МЧС, МВД и Минобороны, а также у работников федеральных учреждений науки, медико-социальной экспертизы и культуры, преподавателей федеральных вузов и сотрудников гидрометеорологической службы.

В министерстве труда добавили, что законом о федеральном бюджете на 2024 год предусмотрено повышение должностных окладов указанных сотрудников.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия входит в список стран с высоким уровнем дохода населения.

