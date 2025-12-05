Стало известно, какие костюмы москвичи выбирают на Новый год

В нынешнем году жители Москвы выбрали для новогодних торжеств классические волшебные образы. Согласно исследованию МегаФона, основанному на обезличенных данных абонентов и аналитике маркетплейсов, наибольшим спросом у детей и взрослых пользовались персонажи русских сказок, а закупки таких нарядов горожане начали уже в октябре, сообщила пресс-служба компании.

Среди костюмов для девочек в октябре–ноябре лидируют образы Мальвины, Снегурочки, снежинки, конфетки, а также платья в народном стиле. Для сравнения, в прошлогоднем топ-5 присутствовали Эльза из мультфильма «Холодное сердце» и супергероиня Леди Баг из «Леди Баг и Супер-Кот».

Для мальчиков чаще всего приобретают костюмы Человека-паука, снеговика, эльфа, богатыря и Петрушки.

Взрослые отдают предпочтение традиционным персонажам — особенно популярны Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и царевич.

Как отмечают аналитики МегаФона, в октябре и ноябре москвичи купили новогодних костюмов на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Кроме того, в ноябре трафик на сайты по аренде карнавальных нарядов вырос на 61% по сравнению с октябрем, а на порталы, где можно заказать визит Деда Мороза и Снегурочки домой, — на 19%.

Наиболее усердно к празднику готовятся москвичи в возрасте 35–44 лет — на их долю приходится почти половина активности. На категорию 25–34 года — чуть более четверти (28%), а на группу 45–54 года — всего 11%.