Стало известно, как пройдут похороны тележурналиста Николая Сванидзе

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Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале заявила, что тележурналиста Николая Сванидзе похоронят в узком кругу родных и близких.

По ее словам, траурная церемония состоится в закрытом формате по решению семьи усопшего. Меркачева попросила с уважением относиться к принятому решению.

Ранее правозащитница рассказала, что Сванидзе сильно болел перед смертью — его «разбил инсульт». Кроме того, у него выявили ишемию головного мозга.

Мэтр отечественного телевидения ушел из жизни 12 августа в возрасте 69 лет. Его целый час пытались реанимировать врачи, но их усилия оказались тщетными.