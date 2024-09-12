«Это было видно»: в СПЧ назвали причину смерти Сванидзе
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Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что тележурналист Николай Сванидзе сильно болел перед смертью. По словам правозащитницы, телеведущего «разбил инсульт», сообщает Газета.ru.
«Он болел очень долго, очень много болел. Мы понимали, что он болен. Это было видно. Его инсульт разбил, и он восстанавливался очень долго», — призналась Меркачева.
По словам члена СПЧ, еще до инсульта она поняла, что Сванидзе серьезно болен. В последний раз Меркачева виделась с журналистом в 2022 году, когда приезжала к нему в гости.
После этого, как вспомнила Меркачева, состояние Сванидзе начало улучшаться, однако болезнь оказалась сильнее — восстановиться Николай Карлович уже не смог.
Утром 12 сентября Ева Меркачева заявила, что Николай Сванидзе умер. Ему было 69 лет.
Сванидзе получил известность в амплуа ведущего программ на российском телевидении. В последние годы тележурналист сильно болел, у него диагностировали ишемию головного мозга.