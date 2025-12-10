Стало известно, как интерьер влияет на стресс и настроение дома

Неправильно подобранный интерьер способен вызывать стресс, раздражение и ухудшать самочувствие, рассказала художница и арт-исследователь Дарья Русских. Она объяснила, как освещение, цвета и декор могут мешать отдыху и почему важно учитывать назначение каждой комнаты, сообщает Life.ru .

Яркое или слишком холодное освещение в вечернее время мешает расслабиться после работы, а тусклый свет в помещениях с недостатком естественного освещения способствует появлению усталости и снижению настроения. Дарья Русских отметила, что для комфорта важно использовать разные сценарии освещения: яркий свет — утром и днем, мягкий и теплый — вечером.

Цветовая гамма также влияет на эмоциональное состояние. Яркие оттенки, такие как красный и оранжевый, возбуждают нервную систему, что подходит для спортзала, но не для спальни. Темные стены в небольших помещениях могут вызывать ощущение замкнутости и усталости, а избыток светлых тонов делает пространство безликим и холодным.

Эксперт подчеркнула, что несоответствие между функциями комнат и их оформлением приводит к визуальному шуму и внутреннему напряжению. Избыточное количество предметов, смешение стилей и агрессивные картины в зоне отдыха мешают расслабиться и могут стать причиной проблем со сном. Для создания гармоничной атмосферы рекомендуется использовать натуральные материалы и выбирать декор, который вызывает спокойствие и положительные эмоции.

Дарья Русских посоветовала обращать внимание на собственные ощущения от интерьера и при необходимости менять оформление, чтобы дом действительно способствовал отдыху и восстановлению сил.

