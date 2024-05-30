Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк

Известную российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с отцом и братом на Анкудиновском кладбище в Новой Москве, сообщает SHOT .

Организацией похорон занимается ее младший сын Майкл Стрюков. Отпевание актрисы пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня.

Похоронят Анастасию тоже недалеко от деревни Крекшино — на родовом захоронении на Анкудиновском кладбище. Здесь в 2015 году актриса похоронила своего отца Юрия Заворотнюка. Также на этом кладбище покоятся брат Святослав Заворотнюк и его жена Надежда.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Состояние знаменитости резко ухудшилось за 2 недели до кончины. В 2019 году актрисе поставили диагноз рак головного мозга. Прощание с Заворотнюк может состояться в Театре имени Олега Табакова.