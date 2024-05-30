Baza: прощание с Анастасией Заворотнюк может пройти в театре имени Табакова

Близкие Анастасии Заворотнюк планируют организовать прощание с актрисой в Московском театре имени Олега Табакова. Здесь артистка работала долгие годы до болезни, сообщает Baza .

С 1993 года Заворотнюк играла в театре Табакова. Среди ее известных ролей — Варя из «Страстей по Бумбарашу» и Надя из «Обыкновенной истории».

О смерти Заворотнюк стало известно из социальных сетей актрисы. Дочь знаменитости Анна подтвердила эту информацию. Она опубликовала трогательный пост, в котором призналась в любви покойной матери.

Заворотнюк скончалась на 54 году жизни. Несколько лет она боролась с раком головного мозга — глиобластомой. Близкие тщательно скрывали актрису от посторонних глаз и редко делились информацией о самочувствии артистки.