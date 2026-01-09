Стало известно, что россияне хотят изменить в 2026 году

Сервис доставки продуктов и готовой еды «Купер» совместно с исследовательской компанией «ОнИн» провели социологический опрос, чтобы узнать, какие планы россияне строят на 2026 год. Выяснилось, что для большинства опрошенных приоритетом является улучшение финансового положения. Вторыми по значимости оказались вопросы здоровья и физической активности. Результаты опроса есть в распоряжении РИАМО.

Многие россияне встречают Новый год не только за праздничным столом, но и размышляя о будущем. Согласно результатам исследования, 63% участников опроса формулируют цели на предстоящий год именно в новогоднюю ночь. Для них это своеобразный ритуал, позволяющий оценить итоги прошедшего года и определить вектор развития на будущее.

Большинство респондентов (48%) предпочитают держать свои цели в уме. 15% опрошенных фиксируют их в письменном виде — в блокнотах, ежедневниках или списках желаний. При этом 37% россиян признались, что не ставят перед собой никаких целей, считая это непрактичным.

Деньги и здоровье

Деньги — превыше всего. При планировании изменений на будущее россияне в первую очередь задумываются о материальном благополучии. Улучшение финансовой ситуации и увеличение доходов назвали главным приоритетом 58% респондентов. На втором месте — забота о здоровье и занятия спортом (39%). В категории товаров для спорта по продажам лидирует спортивное питание (21%). Также популярны спортивный инвентарь (6%), гири, гантели, утяжелители и бодибары (4%), а также товары для активного отдыха и спортивные игры (по 4%).

Семья

Работа над улучшением взаимоотношений в семье входит в планы трети опрошенных (36%). При этом 29% респондентов намерены больше отдыхать и путешествовать в наступающем году, а 28% — стремиться к новым карьерным высотам и профессиональному развитию. Среди других целей россияне называли духовный рост и достижение внутренней гармонии (19%), получение образования и приобретение новых навыков (17%), а также увлечение хобби и творчеством (15%).

Среди товаров для хобби наиболее востребованы тесто и масса для лепки (15,5%), настольные игры (15%), пластилин, гипс и кинетический песок (11%), краски (10%), а также различного рода наборы для творчества и рукоделия (8%).

О планах

Цели на новый год у мужчин и женщин несколько различаются. Мужчины, как правило, демонстрируют более прагматичный подход. Они чаще, чем женщины, планируют улучшить свое финансовое положение (59% против 57%), а также заняться здоровьем и спортом (40% против 37%).

Женщины, напротив, больше внимания уделяют качеству жизни и самореализации. Улучшение личных и семейных отношений планируют 38% женщин и 34% мужчин. Кроме того, 32% женщин намерены больше путешествовать и отдыхать (против 25% мужчин), а также чаще ставят перед собой цели, связанные с карьерным ростом и профессиональным развитием (31% против 25% мужчин).

Региональный аспект

В разных регионах страны наблюдаются интересные тенденции. Так, жители Санкт-Петербурга чаще других жителей крупных городов задумываются об увеличении доходов и карьерном росте. Финансовые цели на новый год ставят 64% петербуржцев, что превышает показатели Москвы (59%), Екатеринбурга (53%) и Казани (56%).

В Воронеже приоритетом является семья и личные взаимоотношения. Изменения в этой сфере планируют 57% жителей города, что значительно выше, чем в Москве (44%) и Санкт-Петербурге (35%). Жители Самары и Челябинска демонстрируют повышенное внимание к своему здоровью: забота о нем входит в планы 50% самарцев и 48% челябинцев.

Опрос проводился в ноябре 2025 года, в нем приняли участие более 2500 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

