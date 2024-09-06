Спутница Дурова Вавилова: вокруг нас циркулирует много недостоверной информации

Девушка Юлия Вавилова, которую видели с основателем Telegram Павлом Дуровым незадолго до задержания в Париже, вышла на связь с подписчиками в личном канале « Vavia’s ».

Она поблагодарила друзей и подписчиков за поддержку. Также Вавилова отметила, что не могла выйти на связь раньше, однако переживать за нее не стоит.

«Все хорошо», — сообщила девушка.

Помимо этого, Вавилова отметила, что сейчас распространяется большое количество ложной информации. Однако в будущем она даст комментарии на эту тему.

Ранее сообщалось, что Вавилова увела Дурова у венгерской эротической модели Дианы Бако. Это произошло почти сразу после того, как девушка забеременела.

Также известно, что Вавилова жила в московском районе Северное Чертаново. Соседка девушки говорила, что мужчины нужны были ей не для отношений, а «для здоровья».

По одной из версий Вавилова могла быть агентом МОССАДа, а задержание Дурова — операцией израильских спецслужб. Однако девушка позиционирует себя не более, чем блогера и коуча по криптовалюте.