Соседка спутницы Дурова: Юлии нужны были «мужчины для здоровья»

Спутнице Павла Дурова Юлии Вавиловой, которая сопровождала миллиардера во время его задержания в парижском аэропорту, нужны были «мужчины для здоровья», сообщает kp.ru .

Вавилова росла в столичном микрорайоне Северное Чертаново. Семья девушки жила в типичном 16-этажном сером панельном доме. Юлия жила в скромной однокомнатной квартире. Как рассказал местный консьерж, родители девушки разошлись, и семья давно съехала оттуда.

Сейчас мать Вавиловой живет в доме на Нагатинской набережной. Сама Юлия, как рассказывает соседка, уехала за границу. Пенсионерка отметила также, что за девушкой постоянно заезжал некий «жених» на красивой черной машине. Соседка считает, что мужчины нужны были Вавиловой больше не для отношений, а для здоровья.

Юлия Вавилова прилетела вместе с Павлом Дуровым на его частном самолете во Францию. Она сопровождала предпринимателя в тот момент, когда силовики задержали его в парижском аэропорту.

Личность спутницы миллиардера долгое время оставалась загадкой и раскрылась только недавно. Выяснилось, что 24-летняя Юлия — криптокоуч, геймер и стример.