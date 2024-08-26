«Лицо ангела»: раскрыта личность юной спутницы задержанного Дурова

В СМИ появилась информация о загадочной спутнице основателя Telegram Павла Дурова. Девушка сопровождала предпринимателя в тот момент, когда его задержали в парижском аэропорту. Ей оказалась криптокоуч, криптоинвестор, геймер и стример — 24-летняя Юлия Вавилова, сообщает «СтарХит» .

Девушка модельной внешности часто делится контентом в социальных сетях. 16 августа Вавилова прибыла из Казахстана в Азербайджан. На опубликованных девушкой фото пользователи заметили на заднем плане самолет Дурова Embraer Legacy 600.

Некоторые очевидцы рассказывали, что видели Вавилову вместе с бизнесменом в дубайском фитнес-клубе. При этом совместных фото пары нигде нет. Более того, уже несколько дней криптокоуч не появляется в соцсетях, что не похоже на нее.

Дозвониться до девушки не может даже мать. Отец Вавиловой сообщил, что последний раз общался с дочерью 2 августа, когда поздравлял ее с днем рождения. Тогда она заявила, что планирует посетить Францию.

Ранее стало известно, что до переезда в Дубай почти два года назад Вавилова жила в московском районе Чертаново. Ее мать — предприниматель, которая ранее владела детским магазином. Сама Юлия неоднократно участвовала в фотосессиях для бизнеса матери.

Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Первоначальный срок задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов, теперь этот срок продлили. Как пишут французские СМИ, после того как этот срок закончится, судья может решить либо освободить бизнесмена, либо выдвинуть обвинения и заключить его под стражу.