Возможная спутница Павла Дурова переехала в Дубай из Москвы почти 2 года назад

Во Франции Павла Дурова могли задержать вместе с 24-летней Юлией В., которая, по данным СМИ, могла сопровождать предпринимателя в поездках, сообщает Telegram-канал SHOT .

Возможной спутницей Дурова, которая засветилась с ним на одном из фото в Казахстане, могла быть 24-летняя Юлия В., пропавшая из Сети примерно в то же время, что задержали создателя Telegram.

О девушке мало что известно. До переезда в Дубай почти два года назад она жила в московском районе Чертаново. Ее мать — предприниматель, которая ранее владела детским магазином. Сама Юлия неоднократно участвовала в фотосессиях для бизнеса матери.

После переезда в Дубай в 2022 году она начала вести свои страницы в соцсетях на английском языке. В течение последних месяцев она посетила Казахстан и Кыргызстан в те же даты, что и Павел Дуров.

По локациям из сторис блогерши можно предположить, что она была в путешествии вместе с Дуровым, однако последний в ее соцсетях замечен не был.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту сразу же после приземления его самолета. Его обвиняют в ряде преступлений, в число которых входит терроризм. Дурову грозит срок до 20 лет лишения свободы. В МИД Франции отказались комментировать ситуацию.