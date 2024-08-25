В МИД Франции отказались комментировать задержание Павла Дурова

сегодня в 16:22

МИД Франции предложил взять комментарий о судьбе Дурова в судебном органе страны

В Министерстве иностранных дел Франции российским журналистам заявили, что никак не комментируют задержание предпринимателя Павла Дурова, который вечером 24 августа прилетел в Париж и сразу попал в руки местных силовиков, сообщает РЕН ТВ .

«В соответствии с принципом независимости правосудия во Франции, французское правительство никак не комментирует ситуацию с господином Дуровым», — ответили в дипломатическом ведомстве.

Всю необходимую информацию о судьбе Дурова в МИД Франции рекомендовали запросить в органе судебной власти страны.

Ранее Единый координационный центр по поддержке соотечественников за рубежом потребовал от французской прокуратуры освобождения Дурова. По данным ЕКЦС, Франция скрывает, где и в каком состоянии находится предприниматель, консулам не позволяют связаться с россиянином.