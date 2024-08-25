ЕКЦС просит французскую прокуратуру отпустить Павла Дурова

сегодня в 15:33

Вице-президент Единого координационного центра по поддержке соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников заявил, что французская сторона не пускает дипломатов к задержанному в Париже предпринимателю Павлу Дурову, сообщает Telegram-канал Mash .

ЕКЦС просят прокуратуру Франции отпустить основателя Telegram, соответствующую ноту уже направили послу страны, так как на данный момент неизвестно, где и в каком состоянии находится Дуров.

По словам Мельникова, задержание Дурова противоречит европейской конвенции о правах человека. МИД РФ также пока не может получить от французской стороны информацию о Дурове.

Дипломаты Франции пока игнорируют все запросы относительно предпринимателя, которому, по данным СМИ, может грозить срок до 20 лет заключения.

Ранее отец Павла Дурова, Валерий Дуров, прокомментировал задержание сына в Париже. Он узнал о случившемся случайно.