Отец Павла Дурова случайно узнал о задержании сына во Франции
Случайно узнал: Валерий Дуров прокомментировал задержание сына во Франции
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Отец арестованного во Франции Павла Дурова, Валерий Дуров, прокомментировал случившееся с сыном в разговоре с «Известиями».
«Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе», — заявил Валерий Дуров.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что истинной причиной ареста Дурова во Франции являются попытки местных властей закрыть Telegram.
Павлу Дурову может грозить 20-летний срок во Франции. Его обвиняют в том числе в причастности к отмыванию средств и терроризму.