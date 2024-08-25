Отец Павла Дурова случайно узнал о задержании сына во Франции

Случайно узнал: Валерий Дуров прокомментировал задержание сына во Франции
Общество

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Отец арестованного во Франции Павла Дурова, Валерий Дуров, прокомментировал случившееся с сыном в разговоре с «Известиями».

«Случайно узнал недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе», — заявил Валерий Дуров.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что истинной причиной ареста Дурова во Франции являются попытки местных властей закрыть Telegram.

Павлу Дурову может грозить 20-летний срок во Франции. Его обвиняют в том числе в причастности к отмыванию средств и терроризму.