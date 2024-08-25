Омбудсмен Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции

Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала истинную причину ареста предпринимателя Павла Дурова во Франции.

Москалькова считает, что французские власти арестовали Дурова из-за того, что пытаются закрыть мессенджер Telegram.

«Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram — интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире. Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира», — заявила Москалькова.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что много лет назад общался с Павлом Дуровым и предупреждал его, что из-за его «принципиальной позиции» по ряду вопросов избежать «серьезных проблем» в любой стране мира не получится.