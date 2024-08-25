Медведев предрекал Дурову «серьезные проблемы» в любой стране
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Довольно давно между заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и основателем Telegram Павлом Дуровым состоялся разговор о сотрудничестве с силовиками. О нем в своем Telegram-канале рассказал российский чиновник.
Медведев спросил у Дурова, почему тот не хочет сотрудничать со спецслужбами РФ по тяжелым преступлениям.
Основатель Telegram сказал, что «это его позиция». В ответ зампред совбеза РФ подчеркнул, что тогда программиста ждут серьезные проблемы во всех государствах мира.
Однако Дуров подумал, что столкнулся с наибольшими трудностями именно в России, поэтому покинул страну. После чего получил гражданство и вид на жительство в ЕС, чтобы быть «человеком мира» и жить без Родины, однако просчитался.
«Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный», - добавил Медведев.
В одну линию с бизнесменами Илоном Маском или с работающим с ФБР США Марком Цукербергом Дуров не встал. Поэтому основателю Telegram нужно осознать, что Родину не выбирают, заключил зампред.
Ранее сообщалось, что Дуров знал о его розыске во Франции. Несмотря на это он все равно прилетел в страну.