Медведев предрекал Дурову «серьезные проблемы» в любой стране

Медведев: Дуров хотел быть живущим без Родины «человеком мира», но просчитался

Довольно давно между заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и основателем Telegram Павлом Дуровым состоялся разговор о сотрудничестве с силовиками. О нем в своем Telegram-канале рассказал российский чиновник.

Медведев спросил у Дурова, почему тот не хочет сотрудничать со спецслужбами РФ по тяжелым преступлениям.

Основатель Telegram сказал, что «это его позиция». В ответ зампред совбеза РФ подчеркнул, что тогда программиста ждут серьезные проблемы во всех государствах мира.

Однако Дуров подумал, что столкнулся с наибольшими трудностями именно в России, поэтому покинул страну. После чего получил гражданство и вид на жительство в ЕС, чтобы быть «человеком мира» и жить без Родины, однако просчитался.

«Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный», - добавил Медведев.

В одну линию с бизнесменами Илоном Маском или с работающим с ФБР США Марком Цукербергом Дуров не встал. Поэтому основателю Telegram нужно осознать, что Родину не выбирают, заключил зампред.

Ранее сообщалось, что Дуров знал о его розыске во Франции. Несмотря на это он все равно прилетел в страну.