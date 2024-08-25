Еще до задержания в аэропорту Парижа Дуров знал, что его ищут во Франции

TF1: Павел Дуров знал, что находится в розыске во Франции

Один из французских следователей на анонимных условиях сообщил, что предприниматель, основатель Telegram Павел Дуров знал, что его разыскивают во Франции, но все равно пошел на риск и прилетел в страну, пишет Life.ru .

Почему Дуров не стал отказываться от визита во Францию, не уточняется. Он прилетел в Париж вечером 24 августа, его задержали в аэропорту Ле Бурже французские спецслужбы.

В настоящее время Дуров находится под арестом. По данным СМИ, ему может грозить до 20 лет заключения.

Основанием для задержания предпринимателя мог стать его отказ сотрудничать с властями Франции по вопросам Telegram. В МИД России отметили, что уже делают все возможное, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.

Ранее американский предприниматель Илон Маск отреагировал на задержание Дурова. Он призвал отпустить основателя Telegram.