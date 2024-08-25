РЕН ТВ: Илон Маск призвал освободить основателя Telegram Павла Дурова

Бизнесмен Илон Маск поддержал основателя Telegram Павла Дурова, которого арестовали в парижском аэропорту. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Предприниматель написал в Х пост с хештегом FreePavel, который пользователи соцсетей распространяют в поддержку Дурова. Также он опубликовал еще одно сообщение, в котором три раза на французском написал слово Liberte — «свобода».

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Основатель Telegram — гражданин Франции, а значит его обменивать не будут.

Программиста могут обвинить в преступлениях разной тяжести, среди которых терроризм, мошенничество, отмывание денег и другие статьи уголовного кодекса. Власти европейской страны считают владельца мессенджера причастным к нарушениям закона, в том числе, потому что он не предоставил спецслужбам доступ к данным пользователей.

Ранее сообщалось, что команда Telegram не знает, как действовать после ареста Дурова. Скорее всего, такой план никогда не разрабатывался.