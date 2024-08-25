Команда Telegram не знает, что делать после ареста Дурова

Ряд известных в России изданий и Telegram-каналов ночью написали о том, что у руководства мессенджера есть «план действий» на случай, если его основателя Павла Дурова арестуют. Но это может оказаться фейком, сообщает Baza .

В тех публикациях говорилось о том, что план на случай ареста Дурова якобы утвердил сам создатель Telegram и его правая рука — Дмитрий Буткин. Однако информацию о таком человеке найти не удалось, и источники Baza не подтвердили его существования.

Скорее всего, никакого плана на случай ареста Дурова у Telegram нет. Фейковая информация начала распространяться по Сети после того, как один из каналов в шутку переделал прошлогодние публикации во времена смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и другого командира группы — Дмитрия Уткина.

Тогда тоже говорилось о том, что у наемников «есть план действий на случай смерти руководства». Как оказалось позднее, его на самом деле не было. Некоторые издания и Telegram-каналы удалили эти посты, поэтому у команды соцсети, скорее всего, нет реального алгоритма действий на случай ареста своего главы.

Ранее сообщалось, что Дуров планировал остаться во Франции минимум на сутки. Туда он прилетел вместе с ассистентом и телохранителем, но был задержан.