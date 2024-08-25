Дуров собирался провести во Франции минимум сутки

Baza: Дуров собирался остаться на сутки во Франции с помощником и телохранителем

Основатель Telegram Павел Дуров прибыл во Францию вместе со своим ассистентом и телохранителем. Об этом сообщает Baza .

Предприниматель собирался остановиться во французской гостинице не менее, чем на сутки. Однако после посадки частного самолета Embraer Legacy 600 в аэропорту Парижа, было проведено его задержание.

СМИ Франции сообщают, что основная претензия местных властей к Дурову — не модерирование определенного контента, а также отказ от работы со спецслужбами страны в расследовании преступлений. В связи с этим бизнесмена называют причастным к кибепреступлениям, мошенничеству и другим нарушениям законодательства.

Ранее сообщалось, что Дуров знал о планирующемся аресте во Франции. Проигнорировав все опасения, он все равно отправился в столицу страны.