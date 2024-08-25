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Дуров прилете во Францию, зная, что его разыскивают

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров знал, что власти Франции объявили его в розыск и несмотря на это все равно прилетел в Париж, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Дуров планировал провести в Париже как минимум один вечер. У него был запланирован ужин.

Вечером в субботу он прилетел в аэропорт Ле-Бурже в Париж на частном самолете из столицы Азербайджана Баку.

Дурова могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве.

Ему может грозить 20 лет лишения свободы.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.



