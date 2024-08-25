Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал TF1.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже.

Павел предстанет перед судом как гражданин Франции в эту субботу вечером.

По предварительной информации, ему предъявят объявление сразу по нескольким статьям. Основная претензия — зашифрованные сообщения в мессенджере.

Предпринимателя задержали вечером в субботу на перроне аэропорта Ле-Бурже при сходе с частного самолета, который, по предварительной информации, прилетел из Азербайджана.