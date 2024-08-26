Дурову продлили срок содержания под стражей

Основателю Telegram Дурову, задержанному во Франции, продлили срок содержания под стражей, пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Первоначальный срок задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов, теперь этот срок продлили. Как пишут французские СМИ, после того, как этот срок закончится, судья может решить либо освободить Дурова, либо выдвинуть обвинения и заключить его под стражу.

Вечером в субботу Павел Дуров прилетел в аэропорт Ле-Бурже в Париж со своей спутницей на частном самолете из столицы Азербайджана Баку. Его сразу задержали местные силовики.

Дурова могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве.

Ему может грозить 20 лет лишения свободы.

После новостей о задержании основателя Telegram, стоимость созданной им криптовалюты Toncoin, упала на 14% на мировом рынке.