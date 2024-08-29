Агент МОССАДа рассекречен: спутница Дурова могла работать на спецслужбы

Оказавшаяся с Дуровым в момент задержания девушка могла сама сдать его властям

Задержание Павла Дурова в Париже могло стать результатом тщательно организованной операции израильских спецслужб, а подруга миллиардера Юлия Вавилова может быть агентом МОССАДа, сообщает «Царьград» .

Загадочная спутница миллиардера, «Белоснежка из Чертанова» Юлия Вавилова, возможно, является секретным агентом. Арест Дурова в Париже мог быть следствием ее тайной операции.

Daily Mail провело анализ недавних поездок Дурова и Вавиловой в Казахстан, Азербайджан и во Францию. В результате этого исследования была выдвинута версия о том, что французские спецслужбы смогли отследить основателя Telegram благодаря публикациям Юлии в социальных сетях, содержащим информацию о геолокации.

«Сторонники конспирологических теорий сделали вывод, что Юлия была подосланным к Дурову агентом МОССАДа», – отметили в издании.

Согласно версии конспирологов, Вавилова может иметь связи с израильской разведкой МОССАД. Существует предположение, что ее специально направили к Дурову с целью получить у него доступ к ключам шифрования Telegram.

Известно, что этот мессенджер широко используется террористами, и МОССАД, вероятно, заинтересован в получении информации об их общении. Когда Юлия не смогла заполучить ключи, она якобы заманила Дурова во Францию, где был выдан ордер на его арест.