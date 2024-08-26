Ворвалась и охомутала: Вавилова увела Дурова у беременной венгерской модели 18+

Весной россиянка Юлия Вавилова увела основателя Telegram Павла Дурова у эротической модели из Венгрии Дианы Бако. По словам венгерки, Юля знала, что Диана уже была беременна, сообщает SHOT .

Обладательница пышных форм рассказала, что встречалась с Дуровым в Дубае. Затем в ее окружение ворвалась Вавилова. Девушки дружили и вместе весело проводили время, однако в какой-то момент Юлия охомутала и увела миллиардера.

По словам эротической блогерши, она забеременела в начале апреля и вскоре рассталась с Павлом после ссоры. После этого у нее отняли Maybach, на котором теперь ездит Вавилова.

Бако рассказала Юлии о расставании, но вместо слов поддержки Вавилова начала встречаться с Дуровым. Бизнесмен начал дарить Юле дорогие подарки, устраивать экскурсии на вертолетах и полеты на бизнес-джетах, в том числе в Париж.

Основателя Telegram задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа при сходе с частного самолета. Расследование в отношении миллиардера начато из-за его отказа сотрудничать с правоохранительными органами. По данным прокуратуры, срок задержания Дурова во Франции истекает 28 августа.