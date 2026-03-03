Спрос на IT-обучение в Петербурге вырос на 13%

В 2025 году спрос на IT-обучение в Петербурге увеличился на 13%, наиболее заметно вырос интерес к программам повышения квалификации, сообщает «Бриф24» .

По данным Авито Услуг, сильнее всего вырос спрос на курсы повышения квалификации — на 51%. Интерес к обучению IT-профессиям с нуля увеличился на 11%, что указывает на приток новых специалистов в отрасль.

Среди направлений лидируют аналитика (+59%) и программирование (+38%). Групповые занятия стали популярнее на 50%, индивидуальные — на 11%, сообщили в пресс-службе компании.

Одновременно растет интерес к профессиональным IT-услугам. Обращения за диагностикой сетевого оборудования участились на 73%, за услугами системных администраторов — на 43%, за настройкой серверов — на 6%. В сегменте разработки программного обеспечения проекты под ключ выросли более чем в два раза, создание компьютерных приложений — на 66%.

В компании отметили, что рост интереса к IT-компетенциям отражает стремление горожан адаптироваться к цифровой экономике.

